مانشستر يونايتد وسيتي يشاركان بكأس الأبطال الدولية لكرة القدم في يوليو

أعلن نادي مانشستر سيتي، بطل إنجلترا، وغريمه مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، مشاركتهما بكأس الأبطال الدولية لكرة القدم في إطار جولة استعدادية في الولايات المتحدة للموسم الجديد في الدوري الممتاز.

وسيعود سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا إلى الولايات المتحدة في يوليو تموز بعد جولة ناجحة هناك في صيف 2017.

وسيستهل سيتي جولته في شيكاغو في 20 يوليو تموز بمواجهة بروسيا دورتموند.

وبعدها سينتقل بطل إنجلترا إلى نيوجيرزي في 25 يوليو لمقابلة ليفربول في تكرار لمواجهتهما بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في وقت سابق هذا الشهر.

وسينهي سيتي جولته بعدها بثلاثة أيام على ملعب هارد روك في ميامي أمام بايرن ميونخ الذي سبق أن دربه غوارديولا.

وسيواجه يونايتد بقيادة مدربه جوزيه مورينيو غريمه ليفربول إضافة إلى ريال مدريد وميلانو في كأس الأبطال الدولية، حيث يعود الفريق إلى الولايات المتحدة للاستعداد للموسم الجديد للموسم الثاني على التوالي وللمرة الرابعة في آخر خمس سنوات.

وسيلتقي يونايتد مع كلوب أمريكا في 19 يوليو في أريزونا ومع سان هوسيه إيرثكويكس في 22 يوليو في كاليفورنيا قبل أن ينافس في كأس الأبطال الدولية.

وستقام المباراة أمام ميلانو في 25 يوليو تموز قبل مواجهة ليفربول في 28 يوليو وريال مدريد في 31 يوليو.

وستقام مواجهة يونايتد أمام ليفربول في ميشيغان التي شهدت رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري في منافسات كرة القدم في الولايات المتحدة بلغ 109318 متفرجًا أمام ريال مدريد في 2014.