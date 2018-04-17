نادي برشلونة يرصد 60 مليون يورو لضم مارسيال نجم مانشستر يونايتد

قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادي برشلونة الإسباني رصد 60 مليون يورو؛ من أجل التعاقد مع أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولا يحظى مارسيال بثقة جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد كاملة، وظل أسيرًا لدكة البدلاء فترات طويلة هذا الموسم.

وبحسب دايلي ميل، فإن برشلونة رصد 60 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الفرنسي.

ويحتاج برشلونة مهاجمًا قويًا؛ ليكون بديلًا للويس سواريز.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، صباح اليوم، إلى أن مورينيو طلب بيه مارسيال وبول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب عدة أندية كبيرة في التعاقد مع مارسيال، بينها يوفنتوس الإيطالي.