قائد مانشستر سيتي يحتفل باللقب في حضن والد زوجته عاشق مانشستر يونايتد (صورة)

احتفل البلجيكي فيسان كومباني قائد فريق مانشستر سيتي بفوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في بيت عائلة زوجته كارلا، حيث شاهد عبر التلفزيون لقاء مانشستر يونايتد وويست بروميتش ألبيون.

ويعد والد زوجة المدافع البلجيكي من عشاق فريق مانشستر يونايتد وشاهد اللقاء وهو يرتدي قميص فريقه المفضل، لكن بعد إعلان الحكم عن فوز ويست بروميتش ألبيون 1/0، قفز كومباني فرحًا باللقب.

وعانق والد زوجة كومباني اللاعب وهنّأه على اللقب رغم أن علاقة الفريقين الجارين تتميز بالندية وكان مانشستر يونايتد قد حرم مانشستر سيتي من التتويج الأسبوع الماضي حين هزمه 3/2 في ملعب الاتحاد.

ونقل القائد البلجيكي أجواء الاحتفالات مباشرة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها عناقه مع والد زوجته الذي أخذ المبادرة وطلب منه المجيء لتهنئته وعناقه.