بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز.. تعرّف على جميع ألقاب مانشستر سيتي

تُوِّج مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2017/2018، بعد خسارة منافسه المباشر مانشستر يونايتد، أمام وست بورميتش البيون 1/0 في إطار مباريات الجولة الـ 33 من المسابقة.

واللقب هو الخامس في تاريخ مانشستر سيتي، والثاني في آخر 5 مواسم، والأول تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

Champions!!!!!! What a great feeling!! So happy to be able to share another trophy with our amazing fans!#ManCity #SharkTeam #Champions pic.twitter.com/8CqCtyX7vi

— Vincent Kompany (@VincentKompany) ١٥ أبريل، ٢٠١٨