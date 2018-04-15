بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز.. تعرّف على جميع ألقاب مانشستر سيتي

تُوِّج مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2017/2018، بعد خسارة منافسه المباشر مانشستر يونايتد، أمام وست بورميتش البيون 1/0 في إطار مباريات الجولة الـ 33 من المسابقة.

واللقب هو الخامس في تاريخ مانشستر سيتي، والثاني في آخر 5 مواسم، والأول تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

Champions!!!!!! What a great feeling!! So happy to be able to share another trophy with our amazing fans!#ManCity #SharkTeam #Champions pic.twitter.com/8CqCtyX7vi — Vincent Kompany (@VincentKompany) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

وفيما يلي قائمة بالألقاب المحلية والأوروبية التي أحرزها مانشستر سيتي بعد تتويجه بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم:

دوري الدرجة الأولى‭‭/‬‬الدوري الممتاز: 1936-1937، 1967-1968، 2011-2012، 2013-2014، 2017-2018

دوري الدرجة الثانية: 1898-1899، 1902-1903، 1909-1910، 1927-1928، 1946-1947، 1965-1966، 2001-2002

* الكؤوس المحلية

كأس الاتحاد الإنجليزي: 1903-1904، 1933-1934، 1955-1956، 1968-1969، 2010-2011

كأس رابطة الأندية الإنجليزية: 1969-1970، 1975-1976، 2013-2014، 2015-2016، 2017-2018

درع المجتمع: 1937، 1968، 1972، 2012

* الألقاب الأوروبية

كأس أوروبا لأبطال الكأس: 1969-1970