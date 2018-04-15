بيب غوارديولا يحصد اللقب رقم 23 كمدرب والثاني مع مانشستر سيتي

توج مانشستر سيتي رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة مطارده المباشر جاره مانشستر يونايتد أمام ويست بروميتش ألبيون 1-0 وقبل 5 جولات من نهاية الدوري.

واللقب هو السابع للمدرب الإسباني بيب غوارديولا في 9 مواسم تدريب، 4 في برشلونة و3 في بايرن ميونخ وموسمين في مانشستر سيتي، ولم يضيع لقب الدوري المحلي سوى موسم 2011-2012 لفائدة ريال مدريد في إسبانيا والموسم الماضي في إنجلترا لفائدة تشيلسي.

ولم يغب المدرب الإسباني عن التتويج بالألقاب خلال 9 مواسم قضاها كمدرب لدى الكبار حيث يفوز كل موسم بلقب على الأقل وكانت أفضل سنواته هي 2009 حيث توج رفقة برشلونة بـ6 ألقاب كاملة، بينما الأسوأ الموسم الماضي رفقة مانشستر سيتي حيث اكتفى بلقب وحيد وكان كأس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوّج المدرب الإسباني بـ3 ألقاب للدوري في إسبانيا رفقة برشلونة و3 ألقاب للدوري الألماني رفقة بايرن ميونخ ولقب للدوري الإنجليزي الممتاز رفقة مانشستر سيتي.

وفاز المدرب الإسباني بلقبين لدوري أبطال أوروبا مع برشلونة و3 ألقاب للسوبر الأوروبي اثنان مع برشلونة وواحد مع بايرن ميونخ و3 ألقاب لكأس العالم للأندية اثنان مع برشلونة وواحد مع بايرن ميونخ.

وعلى مستوى الكؤوس المحلية فاز مرتين بكأس ملك إسبانيا ومرتين بلقب كأس ألمانيا و3 سوبر إسبانيا وكأس لرابطة الأندية المحترفة.

وفي المجموع فاز المدرب الإسباني بـ23 لقبًا، 14 رفقة برشلونة و7 رفقة بايرن ميونخ ولقبين رفقة مانشستر سيتي.