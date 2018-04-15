نادي ليفربول يتجه لتحسين عقد حارسه الألماني كاريوس

يستعد ليفربول لتحسين عقد حارسه الألماني لوريس كاريوس بعد تألقه هذا الموسم، إذ أصبح عنصرًا أساسيًا في ثورة الفريق وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه روما الإيطالي.

وانتقل الحارس الألماني لوريس كاريوس البالغ 24 عامًا للفريق الإنجليزي صيف 2016 قادمًا من ماينز لكنه وجد صعوبة في التأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز وانتظر نهاية الموسم الماضي للعب وارتكب أخطاءً فادحة جعلته خارج التشكيل الرئيسي.

وعاد كاريوس هذا الموسم ليستغل فرصة تراجع مستوى الحارس البلجيكي سيمون مينوليه وفرض نفسه بقوة، حيث أصبح الحارس الأساسي وقام بدور كبير في لقاءي ربع النهائي أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “صن” فإن المدرب الألماني يورغن كلوب لا يزال يأمل في التعاقد مع حارس جيد الصيف القادم، ويفضل البرازيلي أليسون حارس روما أو الإنجليزي جاك بوكلاند حارس ستوك سيتي، لكنه في نفس الوقت يسعى للحفاظ على مواطنه ليبقى في الفريق بعد مستواه الجيد وتأقلمه مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيرتفع راتب الحارس الألماني إلى 50 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع كمكافأة لمستواه الجيد هذا الموسم في عقده الجديد، علمًا بأنه يملك 3 مواسم أخرى في عقده الأساسي.