صحيفة تحدد المبلغ الذي سيدفعه ريال مدريد لنادي ليفربول مقابل محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن إدارة ريال مدريد حدّدت قيمة المبلغ الذي ستدفعه لنادي ليفربول للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أن ريال مدريد سيدفع مبلغ 173 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد سيعمل جاهدًا على ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان والحارس الإسباني دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد، إلى جانب محمد صلاح، وأن التعاقد مع هؤلاء اللاعبين سيكلفون خزينة الفريق الملكي 520 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن “ديار غول” الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيدفع 156 مليون جنيه إسترليني كقيمة ثابتة، في حين أن باقي المبلغ سيدفع على إضافات.

وبحسب الصحيفة فإن التعاقد مع نيمار سيكلف خزينة ريال مدريد 260 مليون جنيه إسترليني، في حين سيكلف ضم دي خيا مبلغ 87 مليون جنيه إسترليني.

ورجّحت الصحيفة أن يواجه ريال مدريد صعوبة بالغة في ضم صلاح خاصة أن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قلّل من أهمية تقارير تحدثت عن إمكانية مغادرة محمد صلاح.