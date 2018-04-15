هل يستغل مانشستر سيتي أزمات باريس سان جيرمان لضم مبابي الموسم المقبل؟

كشفت تقارير صحافية عن استعداد نادي مانشستر سيتي لضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، استغلالًا لأزمة النادي الباريسي مع “ويفا”، بسبب عدم التزامه بقواعد اللعب المالي النظيف.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور”، فإنه حال تعرض نادي العاصمة الفرنسية لعقوبات مالية ضخمة يمكن أن تحرمه من المشاركة في دوري الأبطال، فيُعتقد أنه سيضطر لبيع بعض لاعبيه، وعدم إتمام الاتفاق على صفقة مبابي مع موناكو بشكل نهائي.

من جانبه، فإن مانشستر سيتي يراقب هذه التطورات، لحرصه على ضم مبابي صاحب الـ19 عامًا بناء على رغبة من المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المعجب باللاعب منذ مواجهتي السيتي ضد موناكو في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وشارك مبابي في 40 مباراة مع سان جيرمان في كل المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 19 هدفًا وصناعة 17.