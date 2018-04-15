هل يجهز جوزيه مورينيو ابنه لخلافته في عالم التدريب؟.. المدرب يجيب

رشح البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، ابنه جوزيه جونيور لخلافته مستشهدًا بقدرته على دراسة وتحليل اللقاءات التي يشاهدها ويتابعها للفرق التي يدربها والده.

وتحدث المدرب البرتغالي في برنامج تلفزيوني برتغالي، قائلًا: “سأخبركم بشيء لا يعرفه سوى مساعدي المقربين، في فترة تعرض فيها الفريق للخسارة جاء عندي بتحليل وأرقام للفريق، بطبيعة الحال كان يعاني لكون والده ليس على ما يرام”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “كنا خسرنا أمام واتفورد ومانشستر سيتي كما أعتقد، جاء بأرقام وإحصائيات وتحليل، أخذتها وأطلعت مساعدي عليها وقلت لهم: أحذروا ففي أحد الأيام هذا الشاب الصغير سيأخذ مكان أحدكم”.

ويبلغ جوزيه جونيور 18 عامًا وتواجد برفقة والده على دكة البدلاء هذا الموسم خلال لقاء سوانزي الشهر الماضي، ويلعب كرة القدم كحارس مرمى لكنه مهتم بالإحصائيات والأرقام كما صرح والده.

وقارن مورينيو بينه وبين ابنه، موضحًا: “في الحقيقة أقارنه بنفسي حين كنت في عمره نفسِه، حين كنت أعمل الشيء نفسه مع والدي لكن بطرق مختلفة فقد كان عمري آنذاك 16 عامًا”.

وكان جوزيه الأكبر والد مورينيو، حارس مرمى ومدرب حراس، ويبدو أن جوزيه جونيور ورث جينات جده، كما أن والده مدرب مانشستر يونايتد لعب كحارس مرمى خلال أحد اللقاءات الخيرية أخيرًا.