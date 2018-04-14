رسميًا.. هاري كين ينافس 5 لاعبين على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

يتنافس هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي، لحصد جائزة أفضل لاعب شاب في موسم 2017-2018، أمام 5 آخرين لهذا الموسم.

وتمنح رابطة الدوري الإنجليزي الجائزة للاعب الشاب الأفضل على مدار الموسم في كل البطولات الإنجليزية.

وكان ديلي آلي، صانع ألعاب توتنهام، حصل على لقبها آخر موسمين لكنه يغيب هذا العام.

ويتنافس كين مع ثلاثي مانشستر سيتي رحيم سترلينغ وليروي ساني وإيدرسون، حارس المرمى، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، وريان سيسيغنون، لاعب فريق فولهام الذي يلعب بالدرجة الأدنى.

ومن بين جميع المرشحين سبق لهاري كين فقط الفوز بالجائزة من قبل وكان ذلك موسم 2014 – 2015.

ويسيطر لاعبو توتنهام على الجائزة في السنوات الأخيرة، إذ حصلوا على خمس من آخر ست سنوات.

ويعتبر لاعبو مانشستر يونايتد الأكثر تتويجًا بالجائزة برصيد 8 مرات آخرها موسم 2006 – 2007.

وكان هاري كين قد شارك في 34 مباراة مع توتنهام هذا الموسم بالمسابقات الإنجليزية ونجح في تسجيل 29 هدفًا وصنع هدفين.

أما إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي فقد شارك في 32 مباراة هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة.

بينما لعب راشفورد مع مانشستر يونايتد في 35 مباراة مختلفة بالمسابقات الإنجليزية.

وخاض الألماني ليروي ساني في 35 مباراة مع مانشستر سيتي بالمسابقات الإنجليزية ونجح في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 14 آخرين.

أما زميله رحيم سترلينغ فقد شارك في 33 مباراة بالمسابقات الإنجليزية هذا الموسم وسجل 17 هدفًا وصنع 11 آخرين.

وأخيرًا شارك سيسيغنون، لاعب فولهام، في 45 مباراة مع فريقه هذا الموسم ونجح في تسجيل 14 هدفًا وصنع 6 آخرين.