رسميًا.. هاري كين ينافس 5 لاعبين على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

يتنافس هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي، لحصد جائزة أفضل لاعب شاب في موسم 2017-2018، أمام 5 آخرين لهذا الموسم.

وتمنح رابطة الدوري الإنجليزي الجائزة للاعب الشاب الأفضل على مدار الموسم في كل البطولات الإنجليزية.

وكان ديلي آلي، صانع ألعاب توتنهام، حصل على لقبها آخر موسمين لكنه يغيب هذا العام.

ويتنافس كين مع ثلاثي مانشستر سيتي رحيم سترلينغ وليروي ساني وإيدرسون، حارس المرمى، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، وريان سيسيغنون، لاعب فريق فولهام الذي يلعب بالدرجة الأدنى.

The 2018 nominees for the PFA Young Player of the Year!@HKane, @edersonmoraes93, @MarcusRashford, @LeroySane19, @RyanSessegnon and @sterling7

???? #PFAawards pic.twitter.com/UWu9ju3m44

— PFA (@PFA) April 14, 2018