رسميًا.. محمد صلاح ينافس 5 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ينافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2017/2018، إلى جانب 5 لاعبين آخرين.

وضمت قائمة المرشحين إلى جانب محمد صلاح، البلجيكي كيفين دي بروين والألماني ليروي ساني والإسباني ديفيد سيلفا من مانشستر سيتي، الحارس الإسباني دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد والمهاجم هاري كين من توتنهام هوتسبير.

ويتألق محمد صلاح البالغ من العمر 25 عامًا بشكل لافت مع ليفربول منذ بداية الموسم، وسجل للريدز 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي، يتصدر بها قائمة هدافي المسابقة، علمًا أنه يملك 39 هدفًا في جميع البطولات وقاد ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويلاقي روما الإيطالي في طريقه إلى المباراة النهائية.

وسيُعلن الفائز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين يوم الأحد 22 أبريل الجاري خلال حفل توزيع الجوائز في لندن.

والفرنسي نغولو كانتي هو الفائز بالجائزة للموسم الماضي، في حين أحرز النجم الجزائري رياض محرز جائزة موسم 2015/2016 بعد أن قاد ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في واحدة من أكبر مفاجآت كرة القدم.

والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي، ولاعب برشلونة السابق هو آخر من تُوِّج بالجائزة من ليفربول، وذلك في موسم 2013/2014.