قبل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.. غوارديولا يخشى ضياع الدوري الإنجليزي

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل المواجهة مع توتنهام هوتسبير في وقت لاحق من، اليوم السبت، إنه مازال يخشى أن يتعثر فريقه في السباق على اللقب المحلي، رغم أن مصيره يبقى بيده خلال هذه المرحلة المتأخرة من الموسم.

وينفرد مانشستر سيتي وبكل جدارة بصدارة الدوري الإنجليزي، متفوقًا بفارق 13 نقطة على أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد قبل آخر 6 جولات من الموسم، لكنه تعرّض مؤخرًا لـ 3 هزائم متتالية في كل البطولات ومن ثم يشعر غوارديولا بالقلق على فريقه.

وأضاع فريق غوارديولا فرصة لحسم اللقب المحلي عندما أهدر تقدمه بهدفين وخسر 3/2 أمام جاره مانشستر يونايتد في الأسبوع الماضي، كما خسر ذهابًا 3/0 وإيابًا 2/1 في دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا أمام المنافس المحلي ليفربول.

وعن ذلك قال المدرب الإسباني: “في كرة القدم يمكن أن يحدث هذا، بالتأكيد ممكن وأنا أؤكد لكم”.

وأضاف أن “مصيرنا في أيدينا وهذا شيء جيد، لكننا وخلال أسبوع واحد خسرنا 3 مباريات، حدث هذا، وبالتالي فإنه يتعين علينا التركيز على أدائنا”.

وسيكون بوسع مانشستر سيتي ضمان الفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة في 7 أعوام إذا فاز على توتنهام وخسر ملاحقه المباشر مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون، لكن غوارديولا لا يتوقع هزيمة فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وقال غوارديولا عن المنافس الأقرب: “أعتقد أن مانشستر يونايتد سيحرز الكثير من النقاط لأنه يقدم أداءً جيدًا ويملك لاعبين متميزين”.

ويحتل توتنهام هوتسبير اللندني المركز الرابع بين فرق البطولة العشرين برصيد 67 نقطة ولم يخسر في آخر 14 مباراة في الدوري.