ألونسو: تشيلسي سيقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

قال المدافع ماركوس ألونسو إن فريقه تشيلسي اللندني حامل اللقب لن يستسلم وسيبذل كل جهد مستطاع خلال ما تبقى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف الحصول على مركز في المربع الذهبي وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا إلى جانب السعي للفوز بكأس إنجلترا.

ويحتل فريق المدرب أنطونيو كونتي حاليًا المركز الخامس بين فرق الدوري الممتاز ويتخلف بـ 10 نقاط عن جاره توتنهام هوتسبير الرابع لكن ألونسو يؤكد أن فريقه سيواصل القتال حتى النهاية من أجل إسعاد جماهيره.

وقبل المواجهة في وقت لاحق من اليوم السبت مع ساوثهامبتون في ملعب الأخير قال ألونسو عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: “علينا الاستمرار في القتال بكل قوة حتى نهاية الموسم”.

“لا يزال من الممكن الحصول على مكان بين الأربعة الأوائل لو لم نتوقف عن القتال حتى النهاية”.

وودع تشيلسي دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 وخسر أمام آرسنال في نهائي كأس الرابطة وهو ينتظر مواجهة ساوثهامبتون في الدور قبل النهائي لكأس إنجلترا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضاف المدافع الإسباني الدولي: “على جمهور المشجعين أن يعرفوا أننا نبذل قصارى جهدنا ونصحح أخطاءنا هذا الموسم وبالتأكيد سنعود أكثر قوة”.

وأردف ألونسو “أتعاطف مع جمهورنا لأنه يعاني تمامًا مثل الفريق وهو لا يستحق ذلك لكننا نأمل في تعويضه بالتتويج بكأس إنجلترا في نهاية الموسم. وفي الموسم المقبل سنعمل على الظهور بشكل أفضل والقتال على كل لقب”.