غوارديولا يحدد صفقات مانشستر سيتي للموسم المقبل مبكرًا

شعر بيب غوارديولا بالقلق عقب وداع دوري أبطال أوروبا أمام منافسه المحلي ليفربول والخسارة قبلها بأيام على ملعبه أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الدوري لذلك بدأ في التفكير في الصفقات التي يحتاجها فريقه للموسم المقبل.

ورغم إنفاق غوارديولا مبالغ طائلة على الصفقات منذ توليه المسؤولية قبل عامين؛ إلا أن ذلك لم يضمن بعد سوى لقبًا واحدًا لمانشستر سيتي حتى الآن هو كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ولا يزال لقب البريميرليغ لم يتم حسمه.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلًا عن صحف بريطانية أن المدير الفني الإسباني يسعى للتعاقد مع 6 لاعبين الصيف الحالي لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

وجاءت صفقات غوارديولا متنوعة في الدفاع والوسط والهجوم وحدد مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق احتياجاته بالفعل في جورجينيو من نابولي الإيطالي، جوليان فيغيل من بروسيا دورتموند، الألماني وإيدر ميليتاو من ساو باولو البرازيلي، وجميعهم في خط الدفاع وفقًا لما قالته صحيفة “صن” البريطانية.

وفي الهجوم والوسط يسعى غوارديولا خلف الفرنسي توماس لومار من موناكو، والجزائري رياض محرز من ليستر سيتي فضلًا عن ليون بيلي مهاجم باير ليفركوزن الألماني من أجل اكتمال خط الهجوم إلى جوار سيرجيو أغويرو وغابرييل جيسوس.