كونتي: تشيلسي لا يزال متمسكًا بالأمل

قال الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إن فريقه لن يستسلم أو يتوقف عن القتال رغم أنه يواجه مهمة شاقة للتأهل لنسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتل حامل اللقب المركز الخامس حاليا برصيد 57 نقطة في 32 مباراة متأخرا بعشر نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال كونتي للصحفيين قبل مواجهة صاحب الأرض ساوثامبتون غدا السبت “لن يكون الأمر سهلا بل ستكون مهمة شاقة في تقليص الفارق واحتلال مركز يؤهل لدوري الأبطال. ولكن علينا التمسك بمحاولة تحقيق هذا الهدف حتى نهاية الموسم”.

وخسر تشيلسي خمس من آخر عشر مباريات في الدوري وسيخوض مباراة غدا السبت أمام فريق المدرب مارك هيوز بعد أن تعادل 1-1 في آخر مباراة استضافها أمام وست هام يونايتد.

وأضاف المدرب الإيطالي “ندرك تماما صعوبة المهمة ولكن علينا أن نحاول جمع أكبر عدد من النقاط بعدها سنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم”.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام بريطانية أن تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي ربما يغادر الفريق بنهاية هذا الموسم حيث أبدت عدة فرق من بينها باريس سان جيرمان الفرنسي اهتماما بضم الحارس الدولي البلجيكي.

وينتهي عقد كورتوا مع تشيلسي في يونيو حزيران وقال كونتي إن هذه المسألة ستتعامل معها إدارة النادي.

وأضاف “نحن نتحدث عن حارس مرمى متميز بالفعل لكن هذه المسألة سيتم معالجتها بين تيبو وإدارة النادي”.

وستكون المواجهة أمام ساوثامبتون صاحب المركز 18 بمثابة تجربة لتشيلسي لمباراة قبل النهائي لكأس الاتحاد التي تجمع بين الفريقين في وقت لاحق هذا الشهر.