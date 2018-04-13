سبب غريب وراء عدم احتفال لوكاكو بالفوز على مانشستر سيتي

كشف روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سبب عدم احتفاله بالفوز المثير على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي بأنه كان يعاني من ألم شديد ودخل المرحاض عقب المباراة مباشرة.

وتغلب مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين على سيتي في قمة مانشستر يوم السبت الماضي ليحرمه من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكن مهاجم إيفرتون السابق لم يحتفل بهذا الانتصار المهم مع زملائه.

وأثار غياب لوكاكو (24 عاما) عن الاحتفال مع زملائه عقب الفوز بثلاثية مقابل هدفين يوم السبت الماضي الكثير من التساؤلات.

إلا أن لوكاكو استعاد عافيته وهو مستعد للعودة إلى للمباريات ومواجهة وست برومويتش ألبيون يوم الأحد المقبل

وبدأ المهاجم البلجيكي 31 مباراة من 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ، وسجل 15 هدفاً وصنع سبعة.

ويملك مانشستر يونايتد 71 نقطة من 32 مباراة متفوقا بأربع نقاط على ليفربول صاحب المركز الثالث الذي لعب 33 مباراة بينما يحتل وست بروميتش البيون قاع الترتيب برصيد 21 نقطة في 33 مباراة وخسر ثماني من آخر عشر مباريات.