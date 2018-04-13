إبراهيموفيتش يدعو زملاءه السابقين في مانشستر يونايتد لحفلة وداع

دعا زلاتان إبراهيموفيتش زملاءه السابقين في مانشستر يونايتد إلى حفلة في لوس أنجليس، حتى يمكن لهم أن يودعوه بشكل عاطفي يليق به.

وأنهى إبراهيموفيتش الشهر الماضي مسيرة قصيرة وناجحة في مانشستر يونايتد، الذي فاز معه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الأوروبي، ليصبح أحدث لاعب بارز ينتقل للدوري الأمريكي للمحترفين في ختام مسيرته الرياضية، بعد ديفيد بيكهام وستيفن جيرارد وتييري هنري وفرانك لامبارد.

ولم يحصل إبراهيموفيتش (36 عامًا) على فرصة تحية زملائه السابقين وكذلك الفرصة لهم لوداعه، إذ رحل سريعًا إلى الدوري الأمريكي، بينما كان زملاؤه مشغولين مع منتخباتهم بخوض مباريات ودية دولية.

لكن ستسنح هذه الفرصة عندما يزور الفريق الولايات المتحدة في جولة ما قبل الموسم المقبل، إذ قال مصدر في النادي: “التوقيت لم يكن الأفضل، لكن زلاتان أصرّ على أن الفريق سيحصل فرصة المجيء لرؤيته في لوس أنجليس، حتى يمكن للاعبون توديعه”.

وأضاف المصدر “زلاتان سيقيم حفلة يدعو خلالها 50 شخصَا على الأقل، عندما يزور الفريق لوس أنجليس في يوليو المقبل قبل بداية الموسم المقبل. يقدر اللاعب دائمًا حرص النادي على تجديد عقده، رغم معاناته من إصابة في ركبته، أبعدته عن الملاعب 8 شهور. إنه شخص كريم للغاية”.

وقد اعترف مهاجم باريس سان جيرمان السابق، الذي اُستقبل استقبال الأبطال، عندما وصل إلى كاليفورنيا، أنه لم يتوقع الانضمام إلى مانشستر يونايتد قبل عامين، وأوضح أنه كان في طريقه إلى لوس أنجليس غالاكسي قبل عامين، بدلًا من الانضمام لمانشستر يونايتد.