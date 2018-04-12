محمد صلاح يعزف على الآلات الموسيقية في متحف فريق “البيتز” (صور)

توغل محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الحياة الثقافية لليفربول ليثبت أنه يعشق المدينة الإنجليزية العريقة حيث زار متحف فريق “البيتز الغنائي” وعزف على الآلات الموسيقية.

وتألق الدولي المصري البالغ عمره 25 عاما في موسمه الأول مع ليفربول وسجل 39 هدفا في كافة المسابقات بينها 29 في الدوري يتصدر بها هدافي البريميرليغ.

وزار صلاح متحف البيتلز وتعرف على قصة هذا الفريق الغنائي الشهير وقال لشبكة (سي.إن.إن) الأمريكية إن هناك شيئا مميزا يربطه باللعب في ليفربول.

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في الفوز بهدفين مقابل هدف على مانشستر سيتي يوم الثلاثاء الماضي ليصعد الفريق لقبل نهائي البطولة الأوروبية الأبرز.

وقال صلاح “دوري الأبطال لياليه خاصة للجماهير ويمكنك أن تشعر بها في الشوارع . خلال مباراة سيتي رأيت ذلك لأول مرة”.

وأضاف لاعب المقاولون العرب السابق “عندنا علمنا بالقرعة كنا ندرك أنها مواجهة صعبة أمام متصدر الدوري لكني توقعت نتيجة إيجابية وهذا ما تحقق”.

وسيعلم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب منافسه في قبل النهائي عندما تسحب القرعة في نيون بسويسرا مقر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة ، حيث سيلتقي مع أحد أندية ريال مدريد حامل اللقب وبايرن ميونخ وروما.