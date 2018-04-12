يورغن كلوب يحذّر ريال مدريد بشأن محمد صلاح

قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إنه غير قلق من احتمالية رحيل المصري محمد صلاح هداف النادي والدوري الإنجليزي الممتاز عن الفريق الصيف المقبل، رغم اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة بضم اللاعب.

وتألق الدولي المصري البالغ عمره 25 عامًا مع ليفربول وسجل 39 هدفًا في كافة المسابقات، بينها 29 في البريميرليغ ليثير اهتمام العديد من الأندية أبرزها ريال مدريد.

وقلل كلوب من شأن شائعات رحيل صلاح، مؤكدًا أن اللاعب سعيد بالبقاء في أنفيلد وقال: ” أعلم أنه سعيد حقًا هنا، ويعرف كيف يلعب. ليس لدي أي قلق بشأن رحيله”.

وكشف مدرب دورتموند السابق أيضًا أنه كان يتابع صلاح حينما كان يلعب في بازل السويسري، وتابع: “لقد عرفته حينما كان في بازل. بعد ذلك لم نتابعه لبعض الوقت لكن كشافي النادي طلبوا التعاقد معه. يمكنك أن ترى حينما كان يلعب إلى جوار إيدن جيكو في روما كان متألقًا أيضًا”.

وصنع صلاح 11 هدفًا هذا الموسم منذ انتقاله من روما الصيف الماضي مقابل 34 مليون جنيه استرليني، وبات مرشحًا بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري هذا العام، كما أنه فائز بجائزة أفضل لاعب الشهر الماضي.

وسجل صلاح هدفًا في فوز ليفربول بهدفين مقابل هدف على مستضيفه مانشستر سيتي، ليصعد بفريقه إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ سنوات طويلة.