هدف محمد صلاح يتسبب في ضرب مبرح لمشجع نادي ليفربول (فيديو)

دفع مشجع لنادي ليفربول ثمن احتفاله بهدف المصري محمد صلاح في شباك نادي مانشستر سيتي، ليمنح فريقه التعادل في مباراة الإياب امام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وتقدم السيتي بهدف لجيسوس قبل أن يتعادل محمد صلاح قبل ان يتقدم فيرمينو لليفربول.

وفاز ليفربول ذهابًا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب أنفيلد.

this is what happens when ur a liverpool fan in the city family stand and u cheer when u score ???????????? what have I just witnessed @ManCity #mcfc #liverpool pic.twitter.com/GSD155RK7e

— ❣ bekah (@rebekahparker_) April 10, 2018