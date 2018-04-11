هدف محمد صلاح يتسبب في ضرب مبرح لمشجع نادي ليفربول (فيديو)

دفع مشجع لنادي ليفربول ثمن احتفاله بهدف المصري محمد صلاح في شباك نادي مانشستر سيتي، ليمنح فريقه التعادل في مباراة الإياب امام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وتقدم السيتي بهدف لجيسوس قبل أن يتعادل محمد صلاح قبل ان يتقدم فيرمينو لليفربول.

وفاز ليفربول ذهابًا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب أنفيلد.

this is what happens when ur a liverpool fan in the city family stand and u cheer when u score ???????????? what have I just witnessed @ManCity #mcfc #liverpool pic.twitter.com/GSD155RK7e — ❣ bekah (@rebekahparker_) April 10, 2018

ونشرت مشجعة الفيديو عبر حسابها على تويتر بحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، يظهر فيه مشجع يتعرض لضرب مبرح من جمهور نادي مانشسترر سيتي.

وقالت المشجعة عن الفيديو إن هذا ما حدث حينما احتفل مشجع ليفربول بهدف محمد صلاح، وهو في مدرجات نادي مانشستر سيتي.

وتعرضت حافلة نادي مانشستر سيتي للاعتداء قبل مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة ليفربول، وأصدر الأخير اعتذارًا عن الأمر.

وصعد ليفربول إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، ليحقق الانتصار 5-1 في مجموع مباراتي دور الثمانية أمس الثلاثاء. وبعد تأخره بثلاثة أهداف ذهابًا كان سيتي في أمسّ الحاجة إلى هدف مبكر يرفع معنوياته ويعيده إلى أجواء المنافسة وتحقق له ما أراد في الدقيقة الثانية.

وفقد فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الكرة تحت ضغط من رحيم سترلينغ، لتصل إلى فرناندينيو الذي لعبها الى سترلينغ جهة اليمين ليمررها إلى جابرييل جيسوس الذي أودعها الشباك.

وبدا أن سيتي في طريقه إلى عودة لا تنسى في النتيجة، بعدما هاجم بلا هوادة، لكن ليفربول استبسل في الدفاع وسدد برناردو سيلفا في القائم في الدقيقة 40.

وبعدها بدقيقتين أعتقد ليروي ساني انه اضاف الهدف الثاني لسيتي، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل وسط اعتراضات شديدة من لاعبي سيتي، وأثناء خروج الفريق للاستراحة احتج مدربه بيب غوارديولا، ليطرده الحكم ويقضي الشوط الثاني في المدرجات.

وانتهت أحلام سيتي في الدقيقة 56 عندما اندفع ساديو ماني داخل المنطقة، وسدد الكرة لترتد من الحارس إيدرسون ويتابعها محمد صلاح في الشباك.

وضاعف فيرمينو الغلة قبل 13 دقيقة من النهاية ليضع فريقه في الدور قبل النهائي.