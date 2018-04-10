برفضه البقاء مع مانشستر يونايتد.. مارسيال يغازل كبار أوروبا

يستعد يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي وأندية كبرى أخرى للانقضاض على الفرنسي أنطوني مارسيال بعد رفض الجناح الدولي تجديد عقده مع فريقه مانشستر يونايتد.

وتسبب التعاقد مع أليكسيس سانشيز في الشتاء الماضي من آرسنال في غياب مارسيال عن التشكيلة الأساسية للمدرب جوزيه مورينيو ليطلب الجناح الفرنسي الرحيل

ورغم أنه شارك في 40 مباراة وسجل 11 هدفًا إلا أن مارسيال كان في كثير من الأحيان يشارك بالتناوب مع ماركوس راشفورد ليبحث عن ناد جديد الصيف الحالي.

ويرغب يوفنتوس وكذلك توتنهام هوتسبير وأتلتيكو مدردي وباريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعب موناكو السابق.

ورفض مارسيال البالغ عمره 22 عامًا الحديث عن استيائه من البقاء في أولد ترافورد لكنه أكد رغبته في اللعب بشكل أكبر في ظل وجود روميلو لوكاكو وسانشيز في التشكيلة الأساسية للفريق.

وأكد مورينيو أنه لا يرغب في التعاقد مع المزيد من المهاجمين خلال فترة الانتقالات المقبلة لكنه لا يزال مهتما بضم الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد وويليان من تشيلسي.

ويملك يوفنتوس باولو ديبالا الذي يسعى العديد من الأندية الكبرى لضمه بينما تجاوز ماريو ماندزوكيتش وجونزالو هيغواين الثلاثين.