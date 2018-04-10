الاتحاد الإنجليزي يُلغي قرار طرد محمد النني في مباراة آرسنال وساوثهامبتون

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبول استئناف قرار العقوبة الموقعة على المصري محمد النني لاعب وسط فريق آرسنال، بعد طرده أمام ساوثهامبتون.

وأعلن نادي آرسنال أن بيان الاتحاد الإنجليزي رفض اتهام محمد النني بتهمة السلوك العنيف، وعدم توقيع أي عقوبة عليه في الفترة المقبلة.

وأضاف الموقع الرسمي لآرسنال أن النني سيكون متاحًا مع الفريق في الثلاث مباريات المقبلة، بعد قرار رفع العقوبة عن اللاعب، إذ تم طرده الأحد الماضي.

وكان النني قد حصل على البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من مباراة ساوثهامبتون، بعد محاولة تعطيل لاعب الخصم من لعب الضربة الحرة المباشرة في الوقت الأخير.