أحد مشجعي مانشستر سيتي يخسر زوجته لأسبوع في رهان (صورة)

فقد أحد مشجعي مانشستر سيتي زوجته لمدة أسبوع بعد خسارته رهان مع أحد أصدقائه، عقب خسارة فريقه المفضل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ديربي مانشستر يوم السبت الماضي.

ووضع أماني ستانلي زوجته للرهان مع شيلا توني، الذي يساند فريق المدرب جوزيه مورينيو، بينما توقع ستانلي فوز سيتي بالمباراة ولقب الدوري الإنجليزي.

لكن هدفي بول بوغبا وكريس سمالينغ في الشوط الثاني، دفعا ستانلي للتنازل عن زوجته لمدة أسبوع لتوني الذي انتصر فريقه.

وذكرت صحيفة “أخبار نيروبي” الكينية أن الطرفين اتقفا في عقد على التالي: “أتعهد بأن أقدم زوجتي لأسبوع كامل لأخي توني شيلا إذا لم يفز مانشستر سيتي بلقب الدوري ضد مانشستر يونايتد، أقر ذلك وأنا في كامل قوايا العقلية ولم أفعل ذلك مكرها”.

وسينتظر مانشستر سيتي فرصة أخرى لحسم لقب الدوري بعدما ألهم بول بوغبا فريقه مانشستر يونايتد للعودة بتسجيل هدفين، ليقوده إلى الفوز 3-2 ويفسد حفلة إستاد الاتحاد.

وبدا سيتي، الذي كان بحاجة الفوز لضمان حصد اللقب أسرع من أي فريق آخر، في طريقه للاحتفال بعد تقدمه بهدفين نظيفين عبر فينسن كومباني وايلكاي غندوغان.

وبينما بدا أن يونايتد سيتعرض لهزيمة مذلة، بدأ الضيوف انتفاضة مذهلة في بداية الشوط الثاني إذ أحرز بوغبا هدفين في دقيقتين.

وفقد سيتي إيقاعه وتُرك كريس سمولينغ بدون رقابة، ليحول ركلة حرة من اليكسيس سانشيز داخل المرمى، ليحقق يونايتد فوزًا لا ينسى.