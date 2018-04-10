داني ويلبيك سعيد بالمنافسة القائمة بين مهاجمي آرسنال

يبدو داني ويلبيك، مهاجم آرسنال، في حالة تحفز بسبب المنافسة القائمة بينه وبين الثنائي الهجومي الآخر في الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يضم بيير-إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت، لكنه يعتقد أن بوسعه شغل الفراغ الناجم عن إصابة هنريخ مخيتاريان.

وخاض ويلبيك مباراة رائعة في انتصار آرسنال 3-2 على ساوثامبتون، يوم الأحد الماضي، في الدوري الممتاز وتسجيله لهدفين وهو ما دفعه لنيل إشادة من آرسين فينغر، مدرب آرسنال، لإظهاره علامات على أفضل مستوياته عقب ثلاثة مواسم حافلة بالإصابات.

وكان من المتوقع أن ينافس لاعب منتخب إنجلترا، البالغ من العمر 27 عامًا، مع الثنائي الذي انضم للفريق أخيرًا والمؤلف من لاكازيت وأوباميانغ لنيل مكان في التشكيلة، لكن المهاجم قال إن “بوسعه أن يلعب بجوار هذا الثنائي”.

وقال ويلبيك لوسائل إعلام بريطانية: “كما ترون، فإن بوسعي أن العب إلى جوار بيير ومع لاكا.

“هذا أمر رائع. هذا يمنحننا المزيد من الحوافز. المنافسة لا تزال قائمة لذا فان المستوى سيتحسن”.

وأضاف: “مررت بهذا طوال مسيرتي. وجودي في أكاديمية يأتي إليها اللاعبون من كل أنحاء العالم وهو ما ينطبق على الوضع هنا…يجعلني في خضم هذه المنافسة دومًا. هذا أمر صحي”.

ويتوقع أن يلعب ويلبيك دورًا رئيسًا في الفترة الأخيرة من الموسم عقب تعرض مخيتاريان لإصابة في أربطة الركبة في الانتصار 4-1 على تشسكا موسكو في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

وسيحل آرسنال ضيفًا على الفريق الروسي في موسكو في لقاء الإياب، بعد غد الخميس.