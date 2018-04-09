ما سر تعليق صورة ليونيل ميسي في غرفة ملابس مانشستر يونايتد؟

يستخدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة للنجم ليونيل ميسي هداف برشلونة وقائد الأرجنتين؛ لتحفيز لاعبيه الشبان لتقديم أقصى ما لديهم.

ويعاني مانشستر يونايتد والعديد من الأندية الإنجليزية من غياب الدوافع والحافز لدى اللاعبين الشباب لبلوغ أقصى المراكز والمراتب، لذلك قرر النادي الإنجليزي وضع صورة لميسي مع منتخب الأرجنتين في غرفة خلع الملابس، وهو ينظف حذاءه بنفسه.

ويسعى جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لوضع ميسي كمثال لتحفيز الجيل الجديد من اللاعبين للاستفادة منهم مجددًا، مثلما كان الحال في فترة تألق النادي بقيادة السير أليكس فيرغسون، الذي كان يعتمد على لاعبين من الأكاديمية ولا يشتري نجومًا من الخارج.

وبينما كان فيرغسون يجرب لاعبي الأكاديمية على ارتداء أحذية سوداء لإضفاء لمسة خاصة تقليدية على النادي، قرر مورينيو اتباع أسلوب مختلف بعض الشيء.

وفي مقابلة أجرتها صحيفة “تايمز” البريطانية مؤخرًا مع مدرب الأكاديمية وأسطورة النادي نيكي بوت، تم الكشف عن أن صورة ليونيل ميسي وهو يلمّع حذاءه الخاص تزين جدران غرفة خلع الملابس الخاصة بفريق الشباب.

ويظهر ميسي وهو في عمر 26 عامًا ويرتدي قميص الأرجنتين ويلمّع حذاءه، عقب مباراة مع الأرجنتين في ملعب أبتون بارك العام 2014.

وتبدو الرسالة بسيطة وواضحة، وهي تعني أنك حينما تتدرب بجدية وتواصل العمل مثلما فعل ميسي، احتفظ بتواضعك.

هذه الرسالة قد تلهم العديد من لاعبي الأكاديمية، وهي تعني أنك لست بحاجة لتكون لاعبًا يكلف الملايين لتصبح ضمن تشكيلة مورينيو.

ومثال على ذلك، مشاركة ماركوس راشفورد وجيسي لينغارد وسكوت ماك توميني في تشكيلة الفريق الأول تحت قيادة المدرب البرتغالي، وباتوا نجومًا ليس فقط في أولد ترافورد لكن في عالم كرة القدم.

ووفقًا لتقرير الصحيفة ذاته، فإن لينغارد وراشفورد يعودان إلى مرافق الأكاديمية في ملعب التدريب كارينغتون في يونايتد؛ لممارسة بعض تدريبات التسديد.