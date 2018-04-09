هيريرا يوضح حقيقة “واقعة البصق” خلال مباراة مانشستر يونايتد وسيتي

قال الإسباني أندير هيريرا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لم يقصد البصق على شعار مانشستر سيتي خلال خروجه من الملعب بعد انتهاء الشوط الأول من الديربي، يوم السبت.

وتأجلت احتفالات مانشستر سيتي بحسم لقب الدوري الإنجليزي بعدما انتفض غريمه مانشستر يونايتد بشكل رائع ليعوّض تأخره بهدفين إلى فوز ثمين في استاد الاتحاد.

وكان الانتصار سيهدي اللقب لسيتي ولكنه تعرّض لأول هزيمة بملعبه هذا الموسم في الدوري؛ ليتقلص الفارق بين فريق المدرب بيب غوارديولا إلى 13 نقطة مع جاره وأقرب مطارديه يونايتد مع تبقي ست مباريات على النهاية.

وظهر فيديو -انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي- لهيريرا وهو يبصق على شعار سيتي الموجود على الأرض أثناء خروجه من الملعب عقب نهاية الشوط الأول؛ ما أثار جماهير الناديين، إذ ساندته وأشادت به جماهير فريقه بينما هاجمته جماهير سيتي مطالبة بعقابه.

وقال المتحدث باسم يونايتد: “شاهدَ أندير الفيديو وينفي تمامًا أن يكون ما فعله متعمدًا؛ الأمر جاء بالصدفة تمامًا ولا يوجد لديه أي نية لإهانة سيتي على الإطلاق”.

ويمكن لمانشستر سيتي مشاهدة فيديو الواقعة وتحديد ما يجب اتخاذه من إجراءات ضد اللاعب، كما يمكنه رفع الأمر إلى الاتحاد الإنجليزي لاتخاذ اللازم.