فينغر: مخيتاريان “المصاب” قد يعود لمباريات آرسنال قبل نهاية الموسم

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي، إنه يأمل في مشاركة هنريخ مخيتاريان مع ناديه ثانية قبل نهاية الموسم الحالي على الرغم من تعرّض لاعب الوسط لإصابة في أربطة الركبة.

وخرج مخيتاريان وهو يعرج عقب 61 دقيقة خلال انتصار آرسنال 4-1 على أرضه أمام تشسكا موسكو الأسبوع الماضي، وأثبتت الفحوصات أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سيواجه فترة من الابتعاد عن الملاعب.

وأضاف فينغر للصحفيين، عقب فوز فريقه 3-2 على ساوثامبتون أمس: “تعرض مخيتاريان لإصابة في أربطة الركبة.

“لن يكون متاحًا لخوض لقاء الخميس (أمام تشسكا) وخارج ملعبنا أمام نيوكاسل يونايتد أو وست هام يونايتد بعدها بأسبوع.

“سيغيب عن هذه المباريات لكن بوسعه اللعب قبل نهاية الموسم”.