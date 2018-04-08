“بصقة هيريرا” تشعل أزمة بين قطبي مانشستر (فيديو)

انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي عقب انتشار فيديو قصير لأندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد وهو يبصق على شعار الغريم التقليدي مانشستر سيتي قبل دخول غرفة خلع الملابس بين شوطي الديربي الذي حسمه يونايتد بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم السبت.

وتأجلت احتفالات مانشستر سيتي بحسم لقب الدوري الإنجليزي بعدما انتفض غريمه مانشستر يونايتد بشكل رائع ليعوض تأخره بهدفين إلى فوز ثمين في استاد الاتحاد.

وكان الانتصار سيهدي اللقب لسيتي ولكنه تعرض لأول هزيمة بملعبه هذا الموسم في الدوري ليتقلص الفارق بين فريق المدرب بيب غوارديولا إلى 13 نقطة مع جاره وأقرب مطارديه يونايتد مع تبقي ست مباريات على النهاية.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما فعله لاعب الوسط الإسباني رغم أنه لا يوجد ما يدعم أنه تعمل فعل ذلك.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 28 عامًا لهجوم قوي من جماهير مانشستر سيتي بينما أشادت جماهير فريقه بما فعله.

وقال أحد مشجعي يونايتد على تويتر “بقدر عدم حبي لمانشستر سيتي لكن من العار أن يبصق لاعب على شعار الفريق المنافس”.

وقال آخر مدافعًا عن هيريرا “يبدو أن هيريرا بصق على شعار سيتي على الأرض أثناء خروجه من الملعب. يجب تجديد عقده”.

وأظهرت الكاميرات هيريرا وهو يبصق على الأرض بينما كان شعار سيتي على المنطقة التي بصق عليها وأمامه رحيم سترلينغ جناح سيتي في طريقه إلى غرفة خلع الملابس.