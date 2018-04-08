كونتي يطالب جماهير تشيلسي بتقبل المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل

شدد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، على أن جماهير فريقه عليها أن تتقبل رؤية فريقها يشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، في ظل الصراع القوي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يأتي ذلك بعد فوز توتنهام على ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف واحد ليتسع الفارق بينهما إلى 11 نقطة قبل مواجهة تشيلسي لفريق وست هام، مساء اليوم الأحد.

قال كونتي في تصريحات نقلتها شبكة “ESPN”: “بالنسبة لنادٍ مثل تشيلسي، من المهم اللعب في دوري أبطال أوروبا، وأيضًا في الدوري الأوروبي، يجب أن نكون واقعيين لفهم هذه الحقيقة”.

وأضاف: “كانت توقعاتي أننا سنعاني، ربما في الموسم المقبل، سيكون لدي توقع آخر أفضل”.

وأكمل: “أعتقد أنك تصبح أقوى بعد الهزيمة، عندما تفوز لا ترى حقيقة المشاكل، الإخفاق يجعلك تحاول الحصول على إجابة جيدة، والهزيمة تجعلك أقوى من الفوز”.

وأتم: “أهم شيء بالنسبة لنا هو إنهاء الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة، يجب التركيز على الحاضر، والتعامل مع كل مباراة على حدة، ثم إذا وصلنا إلى اللحظة المناسبة يمكن أن نتحدث عن المستقبل”.

ويقع تشيلسي في المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق 11 نقطة عن توتنهام صاحب المركز الرابع.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.