صراع الحذاء الذهبي.. ميسي يعادل أهداف محمد صلاح في صدارة الترتيب

نجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللحاق بالنجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، في صدارة ترتيب المتنافسين على الحذاء الذهبي.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف لبرشلونة أمام ديبورتيفو ليغانيس، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب “كامب نو” ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من الدوري الإسباني.

وبهذه الثلاثية، تقاسم صاحب الـ31 مع صلاح صدارة هدافي الدوريات الخمس الكبرى، برصيد 29 هدفًا لكل منهما.

يأتي هذا بعد غياب صلاح عن مباراة إيفرتون وليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي منتصف الأسبوع الماضي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وشاهد روبرت ليفاندوفسكي مباراة تتويج فريقه بايرن ميونيخ بالدوري الألماني أمام أوجسبورغ من مقاعد البدلاء، في حين يلعب تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ضد أودينيزي غدا الأحد بالكالشيو.

ويحتل الفريق الكتالونى صدارة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة متفوقًا بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بـ 67 نقطة.

جدول ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية:

1- محمد صلاح (ليفربول): 58 نقطة (29 هدفًا).

2- ليونيل ميسي (برشلونة): 58 نقطة (29 هدفًا).

3- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 52 نقطة (26 هدفًا).

4- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو): 52 نقطة (26 هدفًا) – سيلعب غدًا الأحد أمام أودينيزي.

5- جوناس (بنفيكا): 49.5 نقطة (33 هدفًا) – يلعب ضد فيتوريا سيتوبال.

6- إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان): 48 نقطة (24 هدفًا).

7- ماورو إيكاردي (إنتر ميلان): 48 نقطة (24 هدفًا) – سيلعب غدًا الأحد أمام تورينو.

8- هاري كين (توتنهام): 48 نقطة (24 هدفًا).

9- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): 44 نقطة (22 هدفًا) – سيلعب غدًا الأحد ضد أتلتيكو مدريد.

10- لويس سواريز (برشلونة): 44 نقطة (22 هدفًا).