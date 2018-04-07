في غياب محمد صلاح.. تعادل ليفربول وإيفرتون سلبيًا في ديربي الميرسيسايد

تعادل فريقا ليفربول وإيفرتون دون أهداف، مساء اليوم السبت، في المواجهة التي جمعت الفريقين بـ”ديربي الميرسيسايد”، على ملعب “جوديسون بارك” في افتتاح الجولة 33 للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأفلت ليفربول من فخ إيفرتون بعدما أراح عددًا من نجومه المميزين وغاب عنه هدافه المصري محمد صلاح، كما جلس على مقاعد البدلاء البرازيلي روبرتو فيرمينو واوكسليد تشامبرلين وألكسندر أرنولد الذين شاركوا لفترة في الشوط الثاني في ظل الانشغال بمباراة مانشستر سيتي الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع علما بأنه حصد اليوم النقطة السابعة له فقط من 18 نقطة متاحة في آخر ست مباريات خاضها الفريق.

وفي المقابل، رفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد بعدما حقق الفريق اليوم التعادل العاشر له في المسابقة هذا الموسم.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 29 هدفا حتى الآن وبفارق خمسة أهداف أمام الإنجليزي الدولي هاري كين مهاجم توتنهام.