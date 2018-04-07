جون ستونز: التتويج سيكون له طعم خاص بالفوز على مانشستر يونايتد

قال جون ستونز مدافع مانشستر سيتي صاحب الصدارة إن الفوز على الغريم والجار مانشستر يونايتد وحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، سيزيد من الإحساس بمتعة التتويج وسيمنحه طعمًا مميزًا.

وينفرد مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني الخبير بيب غوارديولا بالصدارة متفوقًا بفارق 16 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب الملاحقين، ويفصله انتصار وحيد فقط عن ضمان التتويج باللقب للمرة الثالثة في 7 أعوام.

وأكد ستونز أن تحقيق هذا الفوز في استاد الاتحاد على حساب الضيف مانشستر يونايتد الملاحق المباشر سيزيد من الإحساس بحلاوة الانتصار.

وقال ستونز في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي” الرياضية التلفزيونية: “بالتأكيد التتويج سيكون له طعم خاص بالنسبة للمدينة ولمشجعينا وللجميع إذا تحقق بالفوز على مانشستر يونايتد”.

وأضاف المدافع: “لكننا نتعامل مع المباراة كأي مباراة أخرى وكأي قمة أخرى”.

وأشار ستونز: “نحن ندرك تمامًا ما يتعين علينا القيام به، هذه مباراة كبيرة وقمة كبيرة ولا بد لنا من الفوز بها”.