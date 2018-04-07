مباراة ليفربول وإيفرتون.. شاهد.. تصد مذهل من كاريوس (فيديو)

تصدى الحارس الألماني لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول لكرة خطيرة خلال مباراة الريدز أمام إيفرتون، في إطار منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشن لاعبو إيفرتون هجمة منظمة على ليفربول، لتصل الكرة إلى يانيك بولاسي الذي سددها قوية على مرمى ليفربول، لكن كاريوس تصدى للكرة ببراعة وحوّلها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 23.

ولم يحقق إيفرتون الفوز على ليفربول منذ 8 أعوام، وبالتحديد منذ فوزه 2/0 في أكتوبر 2017.

ومنذ ذلك الحين تقابل الفريقان 16 مرة، فاز ليفربول في 8 مباريات منها، في حين انتهت 8 مباريات بالتعادل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة مقابل 40 نقطة لإيفرتون في المركز التاسع.

ويمكن لليفربول الصعود للمركز الثاني؛ حال فوزه على إيفرتون وخسارة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي.