مورينيو: العالم لن ينتهي بتتويج مانشستر سيتي أمام يونايتد

يحاول المدرب البرتغالي جوزه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، التقليل من حدة المواجهة بين مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد، عندما يلتقيان اليوم في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “صن” قبل المباراة المرتقبة، إنه مقتنع أنه لن تكون نهاية العالم إذا فاز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد، ورفع اللقب في مباراة الديربي.

وأوضح مورينيو: “ربما ليس رئيس مانشستر يونايتد فقط، ولكن قد يشعر مشجعو مانشستر يونايتد بذلك”.

وقال مورينيو: “لقد فزت بلقب 3/0 على مانشستر يونايتد، وضمنت لقب الدوري الإنجليزي موسم 2005/2006، لكنها لم تكن نهاية العالم. مانشستر يونايتد لم ينته. لقد كانت كرة القدم فقط”.

وقد تشعل التصريحات غضب جماهير مانشستر يونايتد ضد مورينيو، خاصة حال تعرضه للخسارة، على غرار الانتقادات التي تعرض لها عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا وتصريحاته الغريبة.

وأكمل مورينيو: “أريد أن أعلن أن جوزيه مورينيو لن يختبئ من فوز مانشستر سيتي باللقب”.

“الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا نريد الفوز، لا نريد أن نقدم لهم اللقب، نريد أن نذهب إلى هناك ونريد التنافس والفوز بالمباراة إن أمكن”.

ورفض مورينيو التعليق على خسارة مانشستر سيتي 3/0 أمام ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي حال كسب مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد، فإنه سيضمن الفوز باللقب قبل 6 جولات على النهاية