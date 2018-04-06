قبل الديربي.. جماهير مانشستر سيتي تسخر من مورينيو بـ”حافلة” (صور)

يواجه مانشستر سيتي في قمة الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز جاره مانشستر يونايتد ويحتاج للفوز لحسم لقب الدوري مبكرًا، وهو ما يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو لتجنبه حتى لا تحتفل جماهير الجار الغريم على حساب فريقه.

وسخر أحد المواقع من المدرب البرتغالي المعروف بنهجه خطة دفاعية في اللقاءات الكبرى شبهها البعض بوضعه حافلة في الخطوط الخلفية لفريقه، وذلك بتجول حافلة في مدينة مانشستر مكتوب عليها: “الحافلة الحمراء الكبيرة لجوزيه ” و “المحطة القادمة ملعب الاتحاد ” في إشارة لخطته الدفاعية.

وتتميز الحافلة بكونها تضم طبقتين وجابت مانشستر من ملعب أولد ترافورد لملعب الاتحاد ووجدت صدى على ” تويتر ” حيث استغلها البعض للسخرية أيضًا من المدرب البرتغالي وخططه الدفاعية.

ويحتاج مورينيو لمنع مانشستر سيتي من الفوز باللقاء وإبقاء الصراع على اللقب بعيدًا عن فريقه وجماهير فريقه الذين لا يرغبون في رؤية جماهير جارهم يحتفلون بعد الفوز في الديربي.