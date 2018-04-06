بالأرقام.. إحصاءات المواجهات المباشرة بين مانشستر سيتي ويونايتد آخر 10 سنوات

اقترب مانشستر سيتي من الحصول على درع الدوري الإنجليزي هذا الموسم؛ إذا فاز على مانشستر يونايتد، يوم السبت المقبل.

لكن الموسم المثالي للمتصدر لا يعطي انطباعًا دقيقًا عن مدى تطور فريق المدرب جوزيه مورينيو هذا الموسم.

كما أن هذا الموسم أيضًا لم يكن سهلًا على يونايتد.

وفيما يلي إحصاءات وأرقام قبل مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، غدًا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب الاتحاد.

* نتائج المواجهات المباشرة (آخر عشر مباريات):

– مانشستر يونايتد 1-2 مانشستر سيتي (في الدوري، في ديسمبر كانون الأول 2017).

– سيتي صفر-صفر يونايتد (في الدوري، في أبريل نيسان 2017).

– يونايتد 1-صفر سيتي (كأس الرابطة، في أكتوبر تشرين الأول 2016).

– يونايتد 1-2 سيتي (في الدوري، في سبتمبر أيلول 2016).

– سيتي صفر-1 يونايتد (في الدوري، في مارس آذار 2016).

– يونايتد صفر-صفر سيتي (في الدوري، في أكتوبر تشرين الأول 2015).

– يونايتد 4-2 سيتي (في الدوري، في أبريل نيسان 2015).

– سيتي 1-صفر يونايتد (في الدوري، في نوفمبر تشرين الثاني 2014).

– يونايتد صفر-3 سيتي (في الدوري، في مارس آذار 2014).

– سيتي 4-1 يونايتد (في الدوري، في سبتمبر أيلول 2013).

* نتائج آخر خمس مواجهات بالدوري:

– سيتي : فاز خمس مرات.

– يونايتد: فاز أربع مرات وخسر مرة واحدة.