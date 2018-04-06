إبراهيموفيتش: هذه كانت مشكلتي الوحيدة مع مورينيو

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفتيش، عن محادثة دارت بينه وبين المدير الفني لفريقه السابق مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، بدد بها ما تردد حول أنهما كانت تربطهما علاقة سيئة.

وقال إبراهيموفيتش في مقابلة لشبكة إي إس بي إن التليفزيونية، إن مورينيو قال له ذات مرة “إن المشكلة الوحيدة التي كان يجدها معي كانت عندما يكون عليه أن يريحني”.

وامتدح “إبرا” مورينيو الذي دربه في مانشستر يونايتد وإنتر ميلان قائلًا: “أحب مورينيو، هو ذا سبيشال وأن، يحب الفوز، فاز أينما ذهب، جعلني أشعر بالراحة وحملني الكثير من المسؤولية”.

وتمنى اللاعب السويدي المنضم حديثًا إلى فريق لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي، أن يفوز مانشستر يونايتد باللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه، وهو كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي سيواجه فيه توتنهام بالدور نصف النهائي هذا الشهر.