نادي برشلونة يطلب استعارة ظهير مانشستر يونايتد

رغم أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد فتح الباب أمام رحيل لوك شو ظهير أيسر الفريق، إلا أن برشلونة طلب استعارة اللاعب الشاب الموسم المقبل.

وفشل الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد في الحفاظ على مكانه في التشكيلة تحت قيادة المدرب البرتغالي، ورغم ذلك بات اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا الاختيار الأول على قائمة برشلونة للصيف المقبل، إذ ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن النادي الكتالوني يريد استعارته.

وتعرض شو لانتقادات علنية من مدربه مورينيو، وحدث الخلاف الأخير بينهما خلال مواجهة برايتون أند هوف في كأس الاتحاد الشهر الماضي، وكانت المباراة رقم 15 للاعب هذا الموسم.

وانضم شو إلى مانشستر يونايتد من ساوثامبتون في صيف العام 2014، بعد اختياره في التشكيلة المثالية للدوري للعام نفسه.

وبعد موسم متواضع في أولد ترافورد تألق في موسمه الثاني قبل أن يتعرض لكسر في ساقه، ولم يلعب مرة أخرى حتى تولى مورينيو المسؤولية.

وفقد شو مكانه في تشكيلة منتخب إنجلترا، ومن غير المرجح أن يضمه غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب للتشكيلة، التي ستشارك في نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف الحالي.