محمد صلاح يثق بالمشاركة مع ليفربول أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد

بدا الدولي المصري محمد صلاح واثقًا من مشاركته أمام إيفرتون في مباراة ديربي ميرسيسايد، يوم السبت المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب خضوعه للأشعة للاطمئنان على إصابته في فخذه، خلال الفوز الكبير بثلاثية نظيفة على مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

والتقطت عدسات المصورين الدولي المصري البالغ عمره 25 عامًا وهو يغادر المستشفى، وأشار بإصبع إبهامه في رده على سؤال بشأن مشاركته في مباراة السبت، ما يعني أنه سيكون لائقًا للقاء القمة.

وبدا لاعب المقاولون العرب السابق في حالة معنوية عالية، ويبدو أنه لا يشعر بأي ألم حيث سار بحرية ودون عناء مع أحد الأصدقاء قبل أن يركب سيارته المرسيدس ويغادر المستشفى.

ووصل صلاح إلى مقر تدريب ليفربول لكنه انتقل على الفور إلى مستشفى “سباير” في المدينة؛ للخضوع لأشعة على فخذه لتقييم ما تعرض له من ضرر.

وقد يلجأ يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إلى إراحة صلاح في قمة إيفرتون؛ من أجل مشاركته أمام مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الاتحاد.

وسجل صلاح هدف السبق في الفوز بثلاثية نظيفة على سيتي في أنفيلد، يوم الأربعاء، ما وضعه على مقربة من التأهل إلى قبل النهائي لأول مرة منذ 2005، حينما توّج باللقب على حساب ميلان الإيطالي.