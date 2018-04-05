آرسنال وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

اقترب فريق آرسنال الإنجليزي خطوة من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

كما وضع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قدمًا في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي 2-0، اليوم الخميس، في ذهاب دور ربع النهائي للمسابقة.

واكتسح آرسنال ضيفه سسكا موسكو الروسي بأربعة أهداف لهدف، في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.

وللتأهل إلى نصف النهائي، يكفي آرسنال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 4-1 في لقاء الإياب.

دخل الفريق الإنجليزي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عبر الويلزي آرون رامزي.

وتمكن سسكا موسكو مع حلول الدقيقة 15 من تسجيل التعادل عبر أليكسندر جولوفين، قبل أن يضيف آرسنال هدفه الثاني عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

ومع حلول الدقيقة 28 أضاف رامزي الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يحرز لاكازيتي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم آرسنال بأربعة أهداف لهدف.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة.

وفي مباراة ثانية، بالعاصمة الإسبانية مدريد، لم يجد أتلتيكو أدنى صعوبة في التغلب على سبورتنغ لشبونة بثنائية نظيفة.

الهدف الأول جاء بتوقيع كوكي، في الثانية 22، مسجلًا أحد أسرع الأهداف في تاريخ البطولة، وأنطوان غريزمان في الدقيقة 40.

كما فاز لايبزيغ الألماني على ضيفه مارسيليا الفرنسي بهدف نظيف سجله تيمو ويرنير في الدقيقة 45.

وللتأهل إلى نصف النهائي، يكفي لايبزيغ الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من هدف نظيف في لقاء الإياب.