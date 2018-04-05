أهداف مباراة آرسنال وسيسكا موسكو… رامزي ولاكازيت يلدغان الضيف برباعية (فيديو)

صعق آرسنال الإنجليزي ضيفه سيسكا موسكو بـ 4 أهداف في الشوط الأول من مباراتهما في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات.

وسجل أهداف آرسنال آرون رامزي (هدفين) وألكسندر لاكازيت (هدفين).

ويسعى آرسنال إلى الفوز بالبطولة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ إن حظوظه في التأهل عبر مركز في الدوري الإنجليزي أصبحت صعبة للغاية ويبقى أمله في الدوري الأوروبي أكبر.

ولم يسبق لآرسنال الفوز ببطولة الدوري الأوروبي من قبل.

قوووووووووووول أرسنال الأول HD pic.twitter.com/y1AGRMCRPL — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ٥ أبريل، ٢٠١٨

هدف التعادل لـ سسكا موسكو 1-1 هدف رائع HD pic.twitter.com/97IDqS7wBB — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ٥ أبريل، ٢٠١٨

قوووووووووووول أرسنال الثاني “لاكازيت” HD pic.twitter.com/5t9cyviTy5 — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ٥ أبريل، ٢٠١٨

هدف ارسنال الثالث “رامزي” هدف جمييييييل ???? pic.twitter.com/tLtOHwejjV — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ٥ أبريل، ٢٠١٨