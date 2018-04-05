أهداف مباراة آرسنال وسيسكا موسكو… رامزي ولاكازيت يلدغان الضيف برباعية (فيديو)

أهداف مباراة آرسنال وسيسكا موسكو… رامزي ولاكازيت يلدغان الضيف برباعية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

صعق آرسنال الإنجليزي ضيفه سيسكا موسكو بـ 4 أهداف في الشوط الأول من مباراتهما في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات.

وسجل أهداف آرسنال آرون رامزي (هدفين) وألكسندر لاكازيت (هدفين).

ويسعى آرسنال إلى الفوز بالبطولة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ إن حظوظه في التأهل عبر مركز في الدوري الإنجليزي أصبحت صعبة للغاية ويبقى أمله في الدوري الأوروبي أكبر.

ولم يسبق لآرسنال الفوز ببطولة الدوري الأوروبي من قبل.

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