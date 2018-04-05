يوفنتوس يحدد خليفة ماسيمليانو آليغري

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس بدأ يفكر في بديل لمدربه الحالي ماسيمليانو آليغري.

وذكرت صحيفة “توتو ميركاتو” أن الخسارة أمام ريال مدريد 3/0 أثارت الشكوك حول استمرار آليغري مع يوفنتوس، كما أن المدرب لديه رغبة في خوض تجربة جديدة.

وخسر يوفنتوس 3/0 على ملعبه أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يعني تعقد موقفه في الوصول إلى نصف النهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس بدأ التحرك لمعرفة موقف مدربه السابق كارلو أنشيلوتي.

وأنشيلوتي بلا فريق منذ انفصاله عن بايرن ميونخ في أكتوبر الماضي، علمًا أنه سبق وقاد يوفنتوس وميلان، وريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

وقاد أنشيلوتي فريق يوفنتوس بين فبراير 1999 ويونيو 2001، وخلال 111 مباراة فاز الفريق 63 مباراة وخسر 17 مقابل 31 تعادلًا، لكن الفريق لم ينجح في التتويج بأي بطولة تحت قيادته.

ويتولى آليغري تدريب يوفنتوس منذ العام 2014 وقاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات، لكنه خسر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2015 و2017 أمام برشلونة وريال مدريد على التوالي.