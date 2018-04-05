هل يتجاوز مانشستر سيتي كبوته بحسم الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد؟

يمكن لمانشستر سيتي أن يحسم لقبه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت قياسي يوم السبت، رغم أن غريمه مانشستر يونايتد سيحاول إفساد حفلته في استاد الاتحاد.

وسيضمن الانتصار اللقب لسيتي قبل ست مباريات من النهاية، والذي سيكون للمرة الأولى التي يحسم فيها اللقب في هذا الوقت من الموسم، لكن سيكون عليه تجاوز خيبة أمل الهزيمة 3-صفر أمام ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الليلة الماضية.

وستضع النقاط الثلاث سيتي على بعد ثماني نقاط من عدد النقاط القياسي في موسم واحد وستضعه أيضًا على بعد فوزين عن عدد انتصارات تشيلسي القياسي الذي حققه في الموسم الماضي.

وسيكون الفوز على جاره وحسم اللقب محببًا لجماهير سيتي التي كان عليها التأقلم مع سيطرة يونايتد على كرة القدم الإنجليزية لأغلب فترات العقود الثلاثة الماضية.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي “أعلم ما الذي يعنيه ذلك. سيكون مثل حصد برشلونة اللقب في مدريد أو ريال في برشلونة. سيكون استثنائيا”.

وخسر يونايتد ثماني من آخر 13 مباراة في الدوري أمام سيتي وانتصر في ثلاث وكان سجله السابق بالهزيمة ثماني مرات أمام سيتي في دوري الأضواء على مدار 49 مباراة بدءًا من 1978.

وتفوق سيتي بجدارة على منافسه عندما التقيا في ديسمبر كانون الأول في أولد ترافورد وانتهت المباراة 2-1 ولم تكن النتيجة معبرة عن سيطرته على المباراة.

ويتأخر ليفربول، المنتشي بفوزه الكبير على سيتي، بنقطتين عن يونايتد في المركز الثالث وسيلعب ضد جاره إيفرتون في قمة محلية يوم السبت.

وفوز إيفرتون باستاد جوديسون بارك ربما سيعزز من دوافع يونايتد قبل أن يحل ضيفا على استاد الاتحاد بعد ذلك بخمس ساعات.

وإقامة المباراة مبكرًا هو الأمر الذي أزعج يورجن كلوب مدرب ليفربول خاصة أنها ستأتي بعد فترة قصيرة للغاية من مواجهة سيتي في دوري الأبطال.

وبعد فوز إيفرتون مرة واحدة في آخر 22 مباراة قمة ضد ليفربول في الدوري لن تكون جماهير صاحب الأرض متفائلة كثيرًا قبل انطلاق المباراة.

وفاز فريق المدرب كلوب في خمس من آخر ست مباريات في الدوري ولو حصد النقاط الثلاث يوم السبت ستكون المرة الأولى منذ موسم 1989-1990 التي يحقق فيها عشرة انتصارات على الأقل خارج أرضه في موسمين متتاليين في دوري الأضواء.

* صراع الهبوط

وعلى الجانب الآخر من قائمة الترتيب يواجه ساوثامبتون وستوك سيتي اللذان يحتلان المركزين 18 و19 على الترتيب اختبارين صعيبين بينما يواصلان السعي للهروب من الهبوط.

ويستضيف ستوك منافسه توتنهام هوتسبير صاحب أطول سجل خال من الهزيمة حاليا في الدوري والذي يبلغ 13 مباراة وهو أيضًا الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري في 2018.

ويحل ساوثامبتون ضيفا يوم الأحد على أرسنال الفائز في أربع مباريات متتالية بجميع المسابقات.

وسيحاول تشيلسي حامل اللقب العودة لطريق الانتصارات عندما يواجه وست هام يونايتد ويأمل في الحفاظ على آماله الضئيلة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويسعى كريستال بالاس للابتعاد تماما عن منطقة الهبوط عندما يحل ضيفًا على بورنموث المتألق فيما يلعب برايتون اند هوف ألبيون ضد هدرسفيلد تاون،وهما لم يضمنا بعد البقاء في دوري الكبار.