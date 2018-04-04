محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفًا وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول لوضع قدم في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3-0 على ضيفه مانشستر سيتي في القمة الإنجليزية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

وافتتح صلاح، الذي تعرض لإصابة عضلية في الشوط الثاني اضطرته لعدم استكمال المباراة، التسجيل لليفربول في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله أليكس أوكسلايد تشمبرلين الهدف الثاني عبر قذيفة مدوية في الدقيقة 21، فيما تكفل السنغالي ساديو ماني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة عرضية من صلاح.

هدف تشامبرلين ضد مانشستر سيتي ( كامل بالإعادات ) تعليق عصام الشواليHD pic.twitter.com/Gd4Ay1P4Y8 — WC18HD (@WC18HD) ٤ أبريل، ٢٠١٨

3-0 هدف ساديو ماني ضد مانشستر سيتي ( كامل بالإعادات ) تعليق عصام الشوالي HD pic.twitter.com/vynrgLFsWW — WC18HD (@WC18HD) ٤ أبريل، ٢٠١٨

وبذلك، سجل ليفربول أعلى رصيد تهديفي طوال تاريخه بإحدى نسخ دوري الأبطال، بعدما أحرز 31 هدفًا خلال 9 مباريات لعبها الفريق في البطولة حتى الآن، محطمًا رقمه القياسي السابق الذي سجله منذ 10 مواسم، عندما سجل 29 هدفًا في موسم 2007-2008.

وبات ليفربول على بعد هدف وحيد لمعادلة الرقم القياسي للأندية الإنجليزية الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد بالبطولة، الذي يحمله مانشستر يونايتد، الذي سجل 32 هدفًا بالبطولة قبل 15 عامًا.

بتلك النتيجة، أصبح يكفي ليفربول الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة التي ستقام على ملعب سيتي الثلاثاء القادم، للتأهل للدور قبل النهائي في البطولة، فيما أصبح سيتي بحاجة للفوز بفارق أربعة أهداف على الأقل إذا أراد مواصلة حلمه في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.