إبراهيموفيتش يسخر من هدف كريستيانو رونالدو المذهل (فيديو)

رغم توالي الإشادة بالهدف المذهل للنجم كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس من ركلة خلفية مزدوجة إلا أن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد السابق ولوس أنغلوس غالاكسي الجديد كان له رأي آخر.

وأحرز رونالدو (33 عامًا) هدفًا بركلة خلفية مزدوجة في الفوز بثلاثية نظيفة على يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ليصبح حامل اللقب قاب قوسين أو أدنى من ضمان التأهل للدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية الأبرز للأندية.

الافضل في المجره وكل المجرات المجاوره

هدف طازه لسه جاى من كوكب المريخ ..

من الافضل تاريخيا #كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/cSedgsf122 — زعيم تويتر (@IElzaeem) ٣ أبريل، ٢٠١٨

لكن زلاتان البالغ عمره 36 عامًا، قال إنه يجب عى رونالدو “تسجيل هدفًا من خلفية مزدوجة من مسافة 40 ياردة” وهو ما فعله السويدي في مباراة ودية ضد إنجلترا عام 2012.

وأضاف إبرا “أعتقد أن رونالدو ماكينة تسجيل أهداف وسجل هدفًا جميلًا لكن عليه تجربة التسجيل من ركلة خلفية من مسافة 40 ياردة لنرى هل ستنجح محاولته”.

وترشح هذا الهدف لإبراهيموفيتش لجائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في هذا العالم ويمكن لرونالدو أن يترشح للجائزة ذاتها العام الحالي باعتباره سجلًا واحدًا من أجمل الأهداف في تاريخ دوري الأبطال.