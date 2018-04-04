مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. جماهير “الريدز” تهاجم حافلة السيتيزن (فيديو)

تعرضت حافلة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للاعتداء من قبل بعض جماهير فريق ليفربول أمام ملعب الأنفيلد، قبل مباراة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وأصدر نادي ليفربول بيانًا يعتذر فيه عمّا بدر من الجماهير، قائلًا: “يدين النادي الأحداث المؤسفة التي أدت إلى إلحاق الضرر بحافلة مانشستر سيتي، نتقدم بالاعتذار لبيب غوارديولا، ولاعبيه، والموظفين المرافقين لبعثة مانشستر سيتي”.

وألقت مجموعة من جماهير “الريدز” ألعابًا نارية، وزجاجات على حافلة الضيوف، مما أدى إلى تدمير الزجاج الخاص بالحافلة، ولكن دون إصابات”.

ويستضيف ليفربول نادي مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.