دي بروين يؤكد تصويته لمحمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي (فيديو وصورة)

كشف كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن منح صوته في سباق اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري، للنجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول.

صلاح يقدم مستويات مبهرة مع ليفربول منذ انتقاله من روما الصيف الماضي، إذ سجل 37 هدفًا خلال 42 مباراة، بينما ينتظر دي بروين التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع سيتي.

وظهرت ورقة اختيارات دي بروين وتداولها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت اختياره بالفعل لصلاح، بينما أفضل حارس، منحها لدافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، وأفضل ظهير أيمن: أنتونيو فالنسيا (مانشستر يونايتد)، وأفضل مدافع: يان فيرتونخين (توتنام) – ماركوس ألونسو (تشيلسي)، وأفضل لاعب شاب: دافينسون سانشيز (توتنام).

وتنص لوائح رابطة اللاعبين المحترفين على عدم التصويت للاعب من نفس نادي الشخص المصوت، أي أن دي بروين ليس بإمكانه اختيار لاعبين من فريقه مانشستر سيتي.

وحقق الفرنسي نغولو كانتي، لاعب تشيلسي، الجائزة في الموسم الماضي بعدما قاد تشيلسي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

عربي وأفريقي وحيد تواجد في قائمة المتوجين بالجائزة التي بدأت منذ عام 74، وهو الجزائري رياض محرز بعدما ساهم في تحقيق ليستر سيتي للقب دوري إعجازي في الموسم قبل الماضي.

وكان أخر لاعب من ليفربول توج بالجائزة هو لويس سواريز، لاعب برشلونة الحالي، في موسم 2013–14.

الإعلان عن القائمة النهاية للمرشحين سيتم خلال الشهر الجاري، وبعدها بعدة أيام سيعلن اسم الفائز في حفل بالعاصمة لندن.

ويصطدم دي بروين وصلاح في مواجهة نارية بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد.