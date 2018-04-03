توتنهام يحقق أرباحًا قياسية في موسم 2016/2017

قال توتنهام هوتسبير إنه حقق أرباحًا قياسية مسجلًا 306.3 مليون جنيه إسترليني (431 مليون دولار) خلال السنة المنتهية في 30 يونيو 2017، وذلك بعد وصوله لأعلى مركز في تاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتأهله إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ومع بدء سريان عقد البث التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز الذي تبلغ مدته 3 سنوات، حصل توتنهام على أرباح تلفزيونية واعلامية بقيمة 149.8 مليون جنيه إسترليني ارتفاعًا، من 94.8 مليون جنيه إسترليني في الموسم السابق، عندما احتل المركز الثاني خلف البطل تشيلسي.

وارتفعت أرباحه من العمليات الأخرى، مع استبعاد انتقالات اللاعبين وقبل حساب بنود استثنائية، وانخفاض قيمة العملة، بمقدار 54.3 مليون جنيه إسترليني إلى 177.6 مليون.

وحصل توتنهام نتيجة مشاركته في دور المجموعات بدوري الأبطال ودور الـ 32 في الدوري الأوروبي على مكافأة تبلغ 44.6 مليون جنيه إسترليني.

ورغم بيع التذاكر بالكامل في كل مباراة، فإن الأرباح انخفضت من 22.2 مليون إلى 19 مليون جنيه إسترليني، بعد هدم المدرج الشمالي الشرقي في إستاد وايت هارت لين خلال الموسم الماضي. ويسابق النادي الزمن لتشييد إستاد جديد يكون جاهزًا مع بداية الموسم المقبل.

وأوضح النادي أن التكلفة الإجمالية لإنشاء الإستاد الجديد، الذي تبلغ سعته 62 ألف مقعد ارتفعت من 115.3 مليون جنيه إسترليني إلى 315.1 مليون خلال هذه الفترة.

ويخوض فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو مبارياته هذا الموسم في إستاد ويمبلي ويحتل المركز الرابع في الدوري، وبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.