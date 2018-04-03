مانشستر يونايتد يعلن عن تذاكر مخفضة للشباب في الموسم الجديد

أعلن مانشستر يونايتد أنه سيقدم تذاكر مخفضة قيمتها 15 جنيهًا إسترلينيًا (21 دولارًا) للشباب الذين تبلغ أعمارهم 18-25 عامًا في موسم 2018-2019 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع تجميد أسعار التذاكر الموسمية للعام السابع على التوالي.

وسيكون موقع التذاكر الجديدة في الجزء الأسفل من مدرج ستريتفورد إند الشهير باستاد أولد ترافورد وستمثل جزءًا من جهود النادي لتحسين الأجواء في المدرجات بعد انتقادات من المدرب جوزيه مورينيو في وقت سابق بالموسم.

وقال ريتشارد أرنولد، مدير مجموعة يونايتد، في بيان: “تقديم تذاكر مخفضة للشباب نابع من اقتراحات مجموعات المشجعين في منتدى الجماهير لدينا، والتي تهدف إلى بناء أجواء تشجيع حماسية”.

ويعني تجميد الأسعار عدم وجود زيادة في تكلفة التذكرة الموسمية باستاد أولد ترافورد في ثمانية من آخر تسعة أعوام.