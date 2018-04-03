نادي ليفربول يعلن غياب ماتيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة

قال ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، إن مدافعه جويل ماتيب سيغيب حتى نهاية الموسم؛ بسبب إصابة في الفخذ.

وأصيب المدافع الكاميروني خلال فوز ليفربول 2-1 على كريستال بالاس في الدوري، يوم السبت، وتأكد غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان: “تمكن ماتيب من استكمال المباراة لنهايتها، لكن بعدها كشف الفحص الطبي أنه من المتوقع خضوعه لجراحة من أجل علاج الإصابة”.

وأضاف: “ستنهي الجراحة على الأرجح مشوار ماتيب في بقية موسم 2017-2018”.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي باستاد أنفيلد في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، غدًا الأربعاء، قبل ثلاثة أيام من مواجهة غريمه المحلي إيفرتون في الدوري.